南亞新冠肺炎疫情惡化　專家料未來數周有大量輸入個案湧港

香港最近愈來愈多海外輸入個案，今日更激增30宗。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，南亞地區的疫情惡化，但不少地區卻因經濟問題解除封鎖措施，滯留當地的港人陸續回流，導致大量輸入個案湧現，預計情況或持續數周。他憂慮本港的檢疫措施及醫療系統會再次超負荷，建議港府暫停派出包機接載滯留外地港人，亦應考慮暫停輸入外傭。

梁子超表示，南亞地區的疫情正急速惡化，但當地的病毒檢測率低，其確診數字未能反映實況，但印度、孟加拉、巴基斯坦近日已陸續解除封城等措施，滯留上述地區港人開始回流，這些人可能在當地已經受感染。他估計未來數周，會持續有為數不少的輸入個案湧現，待港人陸續回流後才會有所改善。

隨住菲律賓及印尼恢復傭工輸港，日前香港僱傭公會估計未來2至3個月會有約1萬名外傭湧港工作，梁子超建議港府要謹慎衡量風險及檢疫措施容量，考慮暫停外傭輸港。港府早前預計最快7月交還駿洋邨，梁指若輸入個案持續，可能要延遲交還，並建議政府宜繼續聯絡酒店業界，當檢疫中心不勝負荷時，考慮徵用酒店作檢疫用途。

他又說，雖然輸入個案激增，但若做好邊境防疫，未有導致社區爆發，限制措施無須再收緊或延長，「大家已經有抗疫疲勞，唔希望又再延長一系列禁令，如果本地疫情控制得好，其實可以考慮解除。」