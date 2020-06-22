商場透明玻璃反光地板危機四伏　女士行街易洩春光

夏日已至，不少女士都愛著短裙入商場行街購物兼涼冷氣，但看似光鮮亮麗的商場其實暗藏走光危機。有團體今日(22日)公布香港10個新走光黑點，包括包括皇室堡、尖沙咀K11 MUSEA、九龍灣德福二期等潮流熱點商場。東網記者到上述黑點考證，發現部分商場及其扶手電梯均採用了透明玻璃圍欄、透明玻璃或反光地板。女士著裙經過確有走光及被偷拍的風險。

結伴同遊商場的陳小姐及黎小姐剛得悉上述黑點，指自己「不太擔心，因不是經常著裙」。她們又稱很少留意商場有否走光問題，但認為政府應該加大力度，立法禁止偷窺和偷拍等行為，而商場、港鐵等機構都應在透明玻璃上貼上磨砂貼紙等，保障女性。

另一逛街的市民王小姐亦指，在商場乘扶手電梯時，會盡量「企入啲」，並會「撳一撳條裙及打底」，惟平時並無留意這些走光黑點。

東網記者下午再到皇室堡視察，發現嬰兒護理間的門罅並非如調查所言，能把一隻手伸進去，只能放進一枚5元硬幣，從門罅窺探進去亦未能看到內裏情況。記者亦曾走進護理間內實測，發現如非站近磨砂玻璃大門，外面不能看到內裏情況。皇室堡下午3時許，已派員以白色膠邊圍封門罅，以解客人憂慮。

育有2名女兒的郭女士指，曾使用過皇室堡的嬰兒護理間，形容大門「好大條罅，閂咗門都仲係好闊」，擔心會被偷窺到餵哺母乳的情況，丈夫要在門外看守住，經過該次經驗後，已再無去過該護理間，會轉往鄰近商場的育嬰室。