地盤工藏鎅刀鐵釘　因未能證明非法用途脫罪

地盤工被搜出鐵釘及工具被指作非法用途，惟裁判官認為或與其工作有關。

有網民去年11月12日發起「三罷」行動，當晚港島有多人被捕。一名22歲地盤管工於當日晚上於銅鑼灣被截查，警方在他身上搜出鎅刀、刀片、鐵釘及鑿等物品，遂控他一項有意圖地管有適合作非法用途的工具罪，他否認控罪，案件今天（22日）於東區裁判法院受審。裁判官在聽取證供後，裁定上述物品有可能與其地盤工作有關，遂裁定他罪名不成立，控方並須支付他的訟費。

本案被告徐煒榤，被控於去年11月12日在銅鑼灣駱克道至景隆街交界，管有1把𠝹刀、9塊刀片、2盒鐵釘及2把鑿，並意圖用它們作非法用途。

被告今天自辯時承認當時管有上述物品，但就表示是用作合法用途，準備翌日開工時使用。他聲稱被捕前他在跑馬地晚膳，飯後準備步行到銅鑼灣乘車回家，中途被警察截停搜查。

裁判官裁決時指，接納警察所作之證供，不過被告的說法亦非完全不可能。被告身上的物品，均是地盤工作常用之物，當中的鐵釘其實更是「石屎釘」，被搜出時被報紙和膠紙緊緊包裹住，這都與被告的說法相符。

裁判官亦指出，雖然被告被捕時除了管有上述物品，亦同時被搜出「豬咀」、護目鏡、黑色褲子及風褸等，但這些物品可能和示威有關，亦可能與被告的工作有關。由於控方未能證明被告持有涉案物品一定是用來作非法用途，故此裁定他罪名不成立。