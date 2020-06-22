青山灣疑現鯊蹤惹虛驚　消防蛙人搜索無果

今日(22日)傍晚6時許，警方接獲市民報案，指屯門青山灣近黃金泳灘海面疑有鯊魚出沒，並且懷疑有人失蹤。多輛消防車及救護車及後接報到場，有警員及消防員在涉事位置一帶搜索。由於今日天氣酷熱，不少人到來暢泳消暑，至傍晚尚未離去，警方視察海面情況及向泳客了解，同時消防亦派出蛙人落海搜索，均未有發現，相信事件中無人失蹤，而現場暫時亦未發現鯊蹤，估計僅屬虛驚，正進一步調查事件。康文署就事件回應東網記者表示，暫未收到有鯊魚報告，泳灘明日會正常開放。

本港水域的泳灘近期頻現大魚游弋報告。本月2日上午，在屯門黃金泳灘，有救生員在瞭望台，發現海灘防鯊網內疑有一條有尾鰭的大魚游動，因未知是否為鯊魚。安全起見隨即掛起紅旗封閉泳灘，並通過廣播系統，通知泳客盡快上岸或登上浮台暫避。到次日，有市民在防鯊網外划龍舟時，在離岸約200米、防鯊網約20米外的水域，發現一條約30厘米長的鯊魚屍體，肚部爆裂腸臟四溢。據了解，當日被發現的死鯊為一條尖頭幼鯊，不時在本港水域出現，沒有攻擊性。有救生員稱，該條死鯊同早前在防鯊網內目擊的大魚，長度不同，相信並非是同一條魚。

本港在90年代，曾發生多宗鯊魚咬死人事件，因當年並非所有泳灘都裝設有防鯊網，1995年5月31日1名44歲男子在小棕林石灘海域潛水後失蹤，事後被發現右腳至臀部被鯊魚咬至齊肢斷去慘死。之後在2周內，在西貢海域再有2名市民分別在相思灣和清水灣被鯊魚咬死。意外後，當局自96年起斥資過億元，陸續於轄下泳灘加設防鯊網。