疫情初期一罩難求　HKTVmall職員監守自盜

新冠肺炎持續，市民在疫情爆發初期四出撲口罩，全城一罩難求。網購平台HKTVmall的一名貨車司機及送貨員就監守自盜，於今年1月在倉庫的上落貨區偷竊160個3M N95口罩，事件被公司經理揭發。2人今(22日)日在屯門法院承認一項盜竊罪，法庭將案件押後至7月6日判刑，並准2人各以700港元現金保釋候判。

兩名被告分別是33歲貨車司機莊閔光，及43歲送貨員林鴻暉，他們被控於今年1月28日，在屯門建豐街1號HKTVmall倉庫上落貨區，偷竊一箱載有8盒共160個3M N95口罩，總值3992港元，上述物品屬於香港電視網絡有限公司的財產。

案情指，兩名被告受僱於HKTVmall，公司經理查貨時發現涉案貨品不翼而飛，遂翻查閉路電視錄影，結果發現兩被告在上落貨區拿走涉案貨品後，未有依照正常程序在送貨前為貨品掃QR條碼，2人送貨後將貨車駛回貨倉，亦未有將貨品歸還，經理遂報警求助。

警誡下兩名被告起初表示「無偷嘢」，但警方到次被告林鴻暉的住所搜屋，起回其中4盒口罩。林及後再被警誡，這次他向警員招認因一時貪心犯案，表示已經知錯。而警方搜查首被告莊閔光的住所則無發現。

在另一次的警誡會面中，兩被告承認他們有協議分贓，一人各取4盒口罩，他們各自將贓物帶回家中，之後才駕貨車回貨倉。但首被告聲稱太害怕東窗事發，他已將他分到的4盒口罩棄掉，次被告則稱打算將口罩留作自用。