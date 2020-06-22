科大推電子證書打擊偽造　望逐步取代傳統畢業證書

香港科技大學推出科大「區塊鏈證書」平台，為畢業證書、學業成績單等認證提供了一個方便、安全可信的系統，望有助打擊偽造證書，同時推廣無紙化及可持續發展。該校畢業生將在本月底開始收到校方經電郵發送、獲加密簽署及具防篡改功能的電子畢業證書。

現時，畢業生若要索取一份畢業證書，均需向大學提出要求及付款，既不環保又費時，為畢業生與僱主帶來麻煩。科大期望逐步取代傳統的列印本證書，並以此認證平台能遏止偽造學歷等非法活動。大學將在11月向畢業生提供電子學業成績單；有需要提前取得電子成績單的學生也可自9月份起向校方提出個別申請。

為確保檔案的完整及可靠性，區塊鏈透過加密技術將俗稱「區塊」的一系列數據串連。每個區塊均含有其獨特的標識符號「哈希值」，與前一個區塊的「哈希值」依序排列。因此如果任何一個區塊的數據被篡改，其「哈希值」與前一個區塊哈希值的序列會被搗亂，令整個區塊鏈失效，使用者便會發現檔案被篡改，從而有效確保系統的完整性。

大學將「區塊鏈證書」數據儲存在其受保護的伺服器上，僱主及任何第三方使用者可隨時隨地於大學的官方網站上，透過幾個簡單步驟，驗證畢業生的畢業證書和學業成績單。