有患者於菲律賓確診後仍回港　專家籲宜留當地求診

有病人在海外確診後，仍上機回港。

香港今日除錄得30宗新冠肺炎輸入個案，另錄得一宗海外個案，涉及一名58歲男病人，他前日（20日）已在菲律賓確診，但昨日（21日）仍獲准上機，抵港後送院治理。有專家表示，理解部分海外地區的醫療服務或有不足，港人可能傾向回港求醫，但帶病上機始終有風險，亦可能影響自身病情，呼籲確診者宜於當地求診，若要回港，應抵港後主動向港口衞生科通報病史。

衞生防護中心表示，今日錄得的海外個案，患者從菲律賓乘坐國泰航空CX906（經濟艙）於昨日抵港，抵港後沒有主動向港口衞生科通報確診情況，直至在亞洲博覽館檢驗後確診，才直接由香港國際機場送往瑪麗醫院接受治理。中心正與菲律賓衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。根據菲律賓衞生當局資料，病人前日在當地確診。

港府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，部分國家的確診患者未必一定要入院，例如可能呼籲病徵輕微的病人回家自我隔離14日，部分人可能擔心病情惡化，選擇回港求醫。他指基於人道立場，無理由拒絕他們回港，而且當地無拒絕病人上機，香港無法拒絕他們入境。他又指病人若有發燒，一般都不能上機，估計成功回港的人病徵大多輕微。

許又說，目前從高危地區返港的人士，例如巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾和南非等地，全部會送往檢疫中心隔離14日；至於其他地區抵港的人士，亦會於亞洲博覽館留樣本化驗，因此通常都可「捉」到受感染的病人。不過，他呼籲病人若在海外已確診，抵港後應立即向港口衞生科通報，以免將病毒帶入社區。