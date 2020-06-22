反競爭行為建議罰款政策出台　如違例企業合作罰款可獲寛減　

競爭事務委員會發表反競爭行為的建議罰款政策，企業違反、或牽涉入違反《競爭條例》（《條例》）的第一或第二行為守則，競委會在釐定向競爭事務審裁處建議的罰款水平時，法定罰款上限如超出《條例》罰款上限，即業務實體在違法行為發生期間的本地年度營業額1成或最長3年，競委會將採用法定上限作為建議罰款額，如企業與競委會合作，則可獲得寬減調整，從而加強執法及增加阻嚇作用。

競委會就不同的案件釐定向審裁處建議的罰款水平時，一般會考慮案中違法行為的嚴重程度及罰款額能否發揮阻嚇作用。競委會考慮與該企業在香港的違法行為相關的銷售值、嚴重程度；及持續的時間。如企業在違法行為中擔任領導角色，或有董事牽涉入有關行為，會加重刑罰；減輕罰款的考慮因素，則例如企業只是有限度參與違法行為；該公司過去曾否被裁定違反《條例》；有關行為引致的損失或損害；能否發揮阻嚇作用等。

競委會希望提高其釐定建議罰款過程的透明度，亦讓從事合謀行為的企業能評估向競委會舉報，以及與其合作將可如何受惠，從而加強執法及增加阻嚇作用。

競委會行政總裁冼博崙表示，從事反競爭行為的後果可以相當嚴重。審裁處較早前就1宗合謀案件作出的首宗罰款裁決，便是有力的例證。該案件10間被裁定違反《條例》的公司中，7間須繳付《條例》的罰款上限，而10間公司均須支付競委會的訟費。