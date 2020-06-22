示威期間藏有伸縮棍被捕　跟車工人囚4月

市民於去年10月在18區發起集會，抗議政府頒布《禁蒙面法》，一名26歲跟車工人王英傑被指於去年10月13日在屯門管有一支伸縮棍，經審訊後今(22日)在屯門法院被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成，被判監禁4個月。

拘捕被告的警員文漢源指案發當日下午，有40至50名黑衫暴徒在青雲路輕鐵站附近的馬路上擺放雜物，他與同袍乘衝鋒車追截示威者，期間被告失足跌倒，隨即被拘捕。

辯方質疑涉案的伸縮棍有可能是其他示威者留下，非被告所管有，又指文的證供可靠性存疑。惟裁判官指文在辯方盤問下未受動搖，證明他是誠實可靠的證人。對於辯方質疑文或將路邊攔杆誤看成涉案銀色的伸縮棍，裁判官認為此說法匪夷所思及不合邏輯。

裁判官又指綜合環境證供，案發時被告穿黑衫褲，其背囊有V煞面具、剪刀、打火機、防毒面罩、生理鹽水及16張八達通等物品，可見他已預期有衝突發生，且意圖使涉案伸縮棍傷害他人，故裁定他罪成。

辯方求情指，被告出身於基層家庭，父母有長期病患，他曾任跟車送貨工人，被捕後已轉任餐廳侍應，而他的外祖母剛於上周過身，若他被判監便無法出席喪禮。

辯方又呈上由屯門區議員黃丹晴撰寫的求情信，指兩年前颱台山竹襲港，被告自告奮勇清除路上障礙物，自此成為社區義工，現時被告由社工跟進，重犯機會低，冀法庭輕判。

裁判官指，根據本案控罪，任何25歲以上人士一旦被定罪，須被判處不超過3年監禁，亦不能判以緩刑，因此除判監外別無選擇。而被告是經審訊後被定罪，案中並無有效求情因素可減刑，遂判他監禁4個月。