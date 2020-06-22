食環補鑊擬9區裝攝錄機記錄老鼠活動　考慮訂新鼠患指數

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日(22日)召開會議，討論防治蚊患及鼠患措施。食環署指，正在九龍城區約150條後巷實地測試以熱能探測攝錄機，記錄老鼠活動和活躍程度，並考慮制訂針對後巷鼠患情況的新鼠患指數。食環署亦會就9個進行目標小區滅鼠行動的地區，在行動前後安裝熱能探測攝錄機記錄老鼠活動情況，並將在行動於6月底結束後進行比較，量化及檢視行動成效。

此外，食環署計劃在第三季在灣仔和觀塘區鼠患問題較嚴重的地區，展開針對食肆不當處理廢物的行動，亦會與地區人士商討延長鄰近垃圾站的開放時間。另外，路政署由去年至今年5月於後巷完成122項改善工程，包括維修路面或損毀的雨水明渠，以及局部重鋪行人路，食環署和民政事務總署會繼續向路政署轉介需要改善的後巷。

蚊患方面，食環署於會上檢視自今年雨季開始以來的蚊患情況，由於5月下旬至6月上旬期間連場大暴雨，預計6月的白紋伊蚊誘蚊器指數將有明顯上升壓力，相關部門已在各自管轄範圍內放置約3100個新捕蚊器。部門會提升防治蟲鼠的合約管理，並會在其場地定期進行詳細檢查，包括進行突擊檢查，確保防治蟲鼠工作按既定計劃完成及保障服務質素。