馬鞍山4「綠化地」擬建屋　提供逾7200個單位

本港房屋供應持續緊張，政府近年頻頻改變土地用途覓地建屋。土木工程拓展署文件指，計劃將馬鞍山區4幅「綠化地」用來建屋，預計提供7220個公營房屋及私樓單位，容納逾2萬人口。另有3幅「綠化地」則改劃作社區發展用途，例如興建小學，支援住宅發展。

土拓署向沙田區議會遞交文件，交代其由2015年起進行關於馬鞍山「綠化地」發展房屋的研究結果，指區內有7幅「綠化地」可用來建屋或用作社區發展。4幅用來建屋的土地，分別是「樟木頭村以東」土地，面積1.46公頃，可興建1820個公營房屋單位，容納5100人；「樟木頭村以西」一幅1.38公頃的土地，則興建1660個公營房屋單位，容納4650人；「馬鞍山村路下段」土地則約2.26公頃，可建2700個公營房屋單位，容納7560人。至於「馬鞍山村路上段」土地，將用作發展較低密度私人住宅，面積2.73公頃，可建1040個單位，容納3120人。

文件又指，研究發現部分道路及路口將會接近或超出負荷，建議在區內進行5項道路及路口改善工程，並提供公共巴士服務連接附近港鐵站，預計相關房屋發展不會為區內帶來不可接受的交通影響。

至於對環境的影響方面，文件指，相關擬發展土地並不包括被認定為具存護價值的地點，發展範圍內有約117種不同類型樹木，數量達3,560棵，均為常見物種，範圍內沒有發現古樹名冊樹木。附近的信義新村和選礦廠等文物建築，與擬議房屋發展土地有一定距離，除了選礦廠旁其中一條被評為三級歷史建築的支柱外，其餘料不受相關發展影響。

新發展帶來額外人口，但區內現時欠缺醫院床位達1382張、安老院舍則欠缺1143個床位、幼兒中心亦出現667個名額的短缺。文件就認為，威爾斯親王醫院第二期重建、中大教學醫院發展項目、以及仁安醫院增建工程，料長遠會為沙田區帶來足夠設施應付居民未來醫療需要；社署亦會增設相關的社福設施。