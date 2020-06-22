7隻獲救綠海龜今順利放歸大海

綠海龜Fuji在獲救時背甲有深至肌肉深層組織的傷口。

漁農自然護理署和海洋公園今日(22日)將早前拯救的7隻綠海龜放歸大海， 其中3隻為漁護署在執法行動中檢獲，另外4隻則分別於榕樹凹、大浪西灣及烏溪沙附近水域救獲。經海洋公園照料及護理後，7隻綠海龜今放歸大海，並在背甲安裝衞星追蹤器，數據將有助往後保育工作。

7隻放歸大海的綠海龜中，4隻是受傷綠海龜，獲救時身體上有明顯傷痕，或有嚴重健康問顥。綠海龜Fuji在獲救時背甲有深至肌肉深層組織的傷口，懷疑是被船隻引擎擊傷，經3個月治療才康復。另一隻綠海龜Storm食道更被魚鉤刺穿，要安排手術移除魚鉤。

海洋公園動物及保育部執行總監布文傑指公園已協助7隻綠海龜重建覓食能力，適應回歸大海後的生活，相信現時是放歸大海的時機。在放歸前，漁護署替綠海龜植入晶片及扣上合金標誌，方便日後辨識身份；並在背甲均安裝上衞星追蹤器，可在往後3至6個月追蹤牠們在海洋的動向和覓食位置，從而蒐集數據，進一步改善保育措施。

漁護署和海洋公園均提醒市民，綠海龜受《野生動物保護條例》保護，未經許可，不得捕獵、 管有、售賣或出口海龜（包括巢和蛋）；同時呼籲市民如在野外發現受傷或遇困的海龜，可通知漁護署進行拯救。