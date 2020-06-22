德貞女學生被欺凌毆打案　再揭曾遭狂摑近30巴迫道歉

德貞女子中學一名女生，早前在長沙灣深旺道一個商場的後樓梯被女同學欺凌，遭人以防火沙桶鐵蓋襲擊，事件片段流出後引起網民熱議，今日(22日)再有相關片段曝光！據悉，相關片段是在「鐵蓋施襲」事件早幾天於同一地點拍攝，連同受害人至少有6人在場，其中一名在事件中有份施襲的少女亦有現身。

受害女生在片中同樣穿着一身運動服，只見她臉色漲紅，畏縮地站在樓梯角落，大部分時間沉默不語，偶爾搖頭或唸唸有詞，似乎是回應對方喝問。其中2名分穿黑衣及白衣的少女表現兇狠，不斷言詞侮辱事主，除了間中推撞外，更輪流多次施「連環掌」掌摑她，前後估計猛力狠摑近30巴，而擊中臉部時均發出響亮的「啪」一聲，可見用力之巨，而事主捱打後亦眼露怯色，禁不住撫臉輕揉。另外，她們更一度拉扯事主衣領，迫使她逐一向在場各人90度鞠躬道歉。

其餘3人大多僅作壁上觀，只是舉起手機拍片及抽煙，偶爾嘲笑事主落井下石。但其中1名同樣穿黑衣的少女「觀戰」多時，似乎亦「手癢難耐」加入施虐，不但揮重拳毆打事主腹部，更對她叉頸狂搖，將其頭部多次撼向牆壁，而片段亦在事主不斷捱打的慘痛情況中告終。

有關「鐵蓋施襲」事件在本月20日開始在網上流傳，片段顯示一名身穿德貞女子中學運動服的13歲女生，在後樓梯跪着默不作聲，期間疑有至少2名女同學圍住她，其中一名紮馬尾、身穿該校校裙的女生以防火沙桶鐵蓋，四度打向事主手臂，並有一名紮馬尾的女生以鐵蓋大力敲打其頭部兩次。事主父親同日報警。警方調查後，昨午(21日)在深水埗區拘捕兩名12歲女童，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，她們已獲准保釋候查，並須於7月中旬向警方報到，警方不排除有更多人被捕。