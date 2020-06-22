政Whats噏：討論法官投訴起爭拗　葛珮帆叫郭榮鏗咪亂吠

最近法官嘅言論備受爭議，立法會司法及法律事務委員會今日(22日)嘅會議上，議員葛珮帆(EQ)要求討論司法機構處理針對法官嘅投訴，但法律界議員郭榮鏗質疑EQ只針對個別事件，斥EQ指指點點，EQ隨即反駁話只係喺信中舉例，仲話「如果你唔睇人哋封信就唔好喺度亂咁吠！」

唔少人關注法官嘅行為同言論，早前有法官處理同反修例事件有關嘅案件時，因為加插個人意見，後來司法機構將相關法官「換走」，但同時又有法官出現類似做法但未被換。

EQ今日喺會議上話法官嘅裁決對社會有深遠影響，但司法機構未有以同一標準去處理投訴，所以早前去信要求事務委員會討論呢個議題。郭榮鏗批評EQ唔尊重司法獨立，認為唔可以就個別法官嘅判詞去討論，應要討論成個機制，仲話「如果你唔熟書嘅話就應該要睇吓點處理」、「依家你係法官定人哋係法官呀」。

之後EQ質疑郭榮鏗冇睇到佢封信，又稱自己封信係講明係要求司法機構以相同標準處理投訴，相關案件只係舉例，唔係要求處理個別案件喎。事務委員會主席梁美芬隨後都解釋，話要求嘅議程冇提法官嘅姓名，又認為值得討論喎，會要求當局書面回覆。