偷拍行為有上升趨勢　葛珮帆促盡快訂立窺淫罪

立法會司法及法律事務委員會今午(22日)召開會議，有議員關注法律改革委員會建議「窺淫罪」的落實情況，指偷拍行為有上升趨勢，政府應盡快完成立法程序。

議員葛珮帆表示，最近在公共地方偷拍的行為有上升趨勢，近日亦有網上平台公然販賣偷拍的照片，認為政府應盡快就窺淫罪立法。她表示，法改會早已提交報告書，但政府一直拖延，並指會在下一次立法會保安事務委員會上才作簡介，擔心再經過諮詢程序後，須留待下屆立法會才能完成立法程序。

議員鄺俊宇指，法改會有67份報告書，但只有17份是正在考慮和落實當中，而檢討性罪行法例則花10年時間，批評速度是「慢過龜速」，質疑是否歎慢板。

身兼法改會主席、律政司司長鄭若驊回應指，會向保安局反映意見，並指建議需要經社會諮詢和討論後再提交予立法會審議，又指部分案件可以其他刑事罪行條例作出檢控。對於被質疑立法過程進度緩慢，她解釋指負責的政策局在處理不同議題時，需要處理不同的實質情況，包括安排諮詢，故所花的時間有別，又指法改會已提出增加人手。