藉介紹同行入職收10萬元回佣　電工認罪判囚9個月

機場管理局一項基建工程的承辦商因人手短缺，遂鼓勵其電工介紹同行到該地盤工作，唯一名電工卻乘機向兩名入職者收取逾10萬港元的非法回佣。該電工今日(22日)在屯門法院承認11項代理人接受利益罪，裁判官斥責被告利用職權剝削工人，判被告入獄9個月及須歸還回佣給承辦商。

被告黃嘉華（46歲），是中國海外建築有限公司(中國海外建築)前電工。案情顯示，案發時中國海外建築的子公司獲機管局委聘，參與香港國際機場一項基建工程。被告當時是中國海外建築的電工，被指派為該工程項目進行電子佈線工程。

被告於2017年年4月介紹一名電工入職，並告訴對方其日薪將會是1200港元，而他每個工作天須給予被告350港元回佣。該電工因不想失去工作機會，於同年5月至11月期間，先後7次支付逾6萬港元回佣給被告。

另外，被告於同年7月再介紹其大舅成到該地盤做電工，被告其後向大舅表示可以安排他在樓面工作，以協助他額外賺取300港元日薪，但大舅每個工作天須給予他400港元回佣，大舅於同年9月至12月期間，先後4次向被告支付共逾4萬港元回佣。