修例風波：少女稱被捕後遭性暴力　警方稱當事人可作投訴

涉事少女(中)在記者會上稱自己曾三度自殺。(陳彥婷攝)

有社工團體昨(22日)召開記者會，一名17歲少女在會上聲稱，自己在去年一場反修例示威被捕後經歷性暴力，指在沙田港鐵站外被捕後，離開商場時被警察「揸胸」，在未有家長陪同下被要求進行第三級搜身程序(脫去內衣的搜查)，過程中遭女警侮辱；又在警署被反鎖一段長時間，遭拖延見律師和如廁被直望等；事後她曾嘗試自殺近3次，並被確診創傷後壓力症候群。警方和社會福利署深夜就事件作以下回應：

警方指出，去年9月25日下午約6時許，港鐵職員發現一名女子在沙田港鐵站大堂入閘機跳閘，職員截停該女子後引起多人圍觀，遂報警求助。人員到達時發現有約100人在控制室外聚集，發出警告不果後作出驅散，期間拘捕一名17歲女子，她情緒激動，並咬傷一名女警員的右手臂，該名女子涉嫌「非法集結」及「襲警」被捕。

警方稱會致力保障被捕人士的尊嚴、私隱和權利，並會以合理性及相稱性的原則，根據當時環境及視乎個別情況而決定羈留搜查的級別。任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。

社署表示，一直致力保護兒童免受任何形式的傷害或虐待。對於有報道指有未成年少女稱被捕後遭警方性暴力，社署十分關注，並已透過香港社會工作者總工會向當事人轉達可提供支援。