南韓20年前推垃圾徵費　港實踐無期愈追愈落後

香港在垃圾收費起步遠遠落後於鄰近國家十多廿年，台灣早於二○○○年已實施廢物按量收費，推行廢物回收量達五成三，南韓更早於一九九九年實施，至今回收量達六成一。家居廢物人均每日產生量首爾巿為零點九公斤，台北巿一公斤，相反香港卻不減反升，由一三年的一點三三公斤，升至現時的一點五三公斤，回收量只得三成。

環保署於二○一四年才在一些公屋屋邨和私人屋苑推展一個為期六個月的試點計劃，以測試不同的按量收費模式成效。一五年開始，環境及自然保育基金（環保基金）資助非牟利機構及團體，在不同類別的處所舉辦社區參與項目。環保署及房屋署於二○一八年年底，再分批在十個公屋屋邨開展各為期約六個月的實踐計劃，免費提供模擬指定袋讓公屋居民實地試用及模擬試行垃圾收費。環保署的資料，截至一七年十二月底，共有二千一百三十五個屋苑及住宅參加了計劃，至今仍在試行。

香港物業管理經理學會會長黃耀成表示，作為物管公司支持垃圾分類，較為環保。部分屋苑的居民已習慣將垃圾分類，即使相關計劃擱置，相信有關習慣及文化會持續落去。現時部分屋苑會將垃圾分類後出售賣給環保公司，將所得費用添置垃圾袋，即使垃圾收費計劃擱置，有關費用仍可用作添置一般的垃圾袋給居民使用。至於物管公司、法團或承辦商，因仍未安裝監察棄置垃圾的閉路電視，故暫未有任何損失。