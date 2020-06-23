東方日報A1：減廢搞足15年　垃圾徵費草案議會止步

醞釀十五年、原定有望於今年年底落實的垃圾徵費計劃胎死腹中！立法會《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會昨日通過終止繼續審議條例草案，意味草案須推倒重來，政府最快只能在今年十月、即新一屆立法會開始才能提交草案重新審議。面對暴疫年多令立法會「停擺」，復會後議會「拉布」成風，本港經濟衰退及失業率攀升等因素夾擊下，垃圾徵費計劃料落實無期。環境局歸咎去年反修例風波影響政府及立法會的運作，導致多項立法建議受影響。多個環保團體表示極度失望，促政府亡羊補牢，積極完善減廢配套。

政府早於二○○五年已提出垃圾徵費計劃，但一直反覆諮詢及拖延仍未能落實，直至一八年十一月正式向立法會提交有關條例草案，而審議有關垃圾徵費計劃的法案委員會至今已召開十五次會議共約三十四小時討論，但仍未完成審議。由於今屆立法會會期餘下不足一個月，故昨日委員會商討是否終止審議有關條例草案。委員會副主席何俊賢批評，政府沒有就草案充分吸納議員意見，認為應增加經濟誘因，「一刀切」徵費並不吸引。

批發及零售界議員邵家輝指出，雖然草案有好處，但明知未能完成審議的情況下，便不應繼續審議。飲食界議員張宇人反問立法後，能否提升市民環保意識，又指出立法會並非「橡皮圖章」，即使他支持立法亦不等於可以完全不用理會議程進度，繼續審議條例。議員許智峯認為，若再加開多三次會議，有可能審議到底，又質疑為何不能在周末召開會議。議員朱凱廸認為，政府在兩年前提交草案時，得不到建制派支持，形容審議草案注定死亡。

委員會主席馬逢國表示，今屆會期將於七月中結束，認為目前時間不足以完成報告及提交上大會恢復二讀及三讀辯論，而開會與否須考慮眾多因素，包括遷就他和何俊賢的時間，以及運用秘書處額外資源，故不打算再加開會議審議草案。議員譚文豪則指《議事規則》列明，假如主席和副主席同時未能出席會議，則由最資深的議員主持。委員會最後表決，以七票贊成、四票反對下通過終止繼續審議條例草案。

環境局昨發聲明，對有關條例草案未能趕及於今屆立法會會期內通過表示失望，指過去一年的社會環境影響政府和立法會的運作，導致立法建議受影響。環境局局長黃錦星則指，雖然法案委員會決定終止審議工作，但不代表政府會停止減廢工作，強調當局仍然會繼續加大減廢措施，如推動源頭減廢和乾淨回收，包括廚餘、廢紙和廢膠，他希望業界和市民共同善用機遇，減低堆填區壓力，協助香港成為更環保的城市。

被問及會否在下屆立法會會期開始時重新提交條例草案，黃錦星指政府有不同草案因為時間及其他關係而未能完成審議過程，故政府會審視情況一併考慮後再作決定。

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