探射燈：屋署地署歎慢板　拆僭建料需百年

僭建、霸官地問題多多，屋宇署和地政總署的工作亦常遭質疑。審計署在2015年曾揭發屋宇署拆僭建物「歎慢板」。2017年，申訴專員公署調查亦揭發地政總署縱容村屋違契霸官地長達20年，狠批地政總署行事散漫。議員直指，兩部門工作效率低備受批評，促政府盡速檢討，提升效率。

根據屋宇署2000年估算，當全港約有80萬個僭建物時，料需時100年才能將所有僭建物拆除。該署2011年又將7種「須優先取締僭建物」範圍擴大至涵蓋所有樓宇天台、平台及天井等僭建物。但審計報告2015年揭發該署拆僭建物「歎慢板」，2014年仍有近7萬份未獲遵從的清拆令，4年間獲撥款逾12億港元處理僭建物，惟清拆成效卻減半。

2017年，申訴專員公署公布一項主動調查的結果，直指新界鄉郊有私人農地業權人三違反，包括違契加高、違反「豁免書」規定兩度易手，更擅自築圍牆圍封過千平方呎的官地私用，阻礙附近村民出入，但地政總署多年來以「先易後難」及不屬優先取締為由，未有積極採取行動，最終拖延至去年才釘契及檢控。

「如果人手緊張就請人，政策不合時宜就檢討，市民都唔會接受今時今日政府部門可以咁低效率！」議員柯創盛直言，屋宇署及地政總署因工作效率低而備受批評，但僭建卻涉及人命安全不能妥協，要求當局檢視兩個部門的協調及提升效率，針對人手及決策上作改善，否則繼續各家自掃門前雪，是不會被社會接受。