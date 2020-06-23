探射燈：僭建敲警號　部門有即時危險唔拆 　無即時危險速拆

高官名人被揭僭建成風，牽連其附近同樣有僭建問題的村屋或建築物，面臨被一併清拆而激起民怨。

近年屢屢爆出高官、名人涉僭建的醜聞，加上近月先後有9名警官被揭發住所涉嫌僭建及霸官地，僭建問題再敲響警號。政府人員、知名人士被揭僭建成風，更隨時「累街坊」，牽連其附近同樣有僭建問題的村屋或建築物，面臨被一併清拆而激起民怨。有議員批評，近年當局執法標準欠統一，促當局要先處理有即時危險和涉及名人的僭建，以證一視同仁，若只「夾硬」拆除無即時危險的僭建物，恐會激起民憤。

僭建問題可謂舉目皆是，東網記者早前再到近期爆出涉嫌僭建事件的位置，發現多條村都有形形色色的疑似僭建物。其中在荃灣的川龍村，多間村屋的天台搭建遮篷，擺放不少雜物，有人在遮篷下晾衫。而在鄰近大埔錦麗園的南坑村，有村民透露錦麗園內有不少僭建物，包括天台屋及遮篷等，但則不太擔心被波及，「啲政府人員都係就個案跟進，其他僭建冇人投訴就應該唔會理。」

至於在西貢北港新村，不少村屋都擁有私人的天台玻璃屋，亦有露台被玻璃圍封，納入為室內空間。有附近居民直言，村內爆出僭建事件，難免有村民擔心會被連累。「暫時未見到有人拆，村民唔多唔少都感覺到被連累。」居民盧先生表示，村民以往並不為意，但事發後他們都會留意所住單位會否有僭建。另一居民任先生則認為，僭建屬違法，應盡快拆除。

然而，僭建問題一直為人詬病，多名高官近年其身不正屢爆僭建醜聞，以律政司司長鄭若驊為例，2018年1月甫上任履新，即被揭發與丈夫潘樂陶位於屯門海詩別墅的兩幢獨立屋疑有多處僭建；2012年2月，前政務司司長唐英年參選行政長官期間，被揭發其九龍塘約道大宅有多處僭建，及後更引起軒然大波。至近月，更有多名警官先後被揭發住所涉嫌僭建及霸官地。

「任何名人、高官都要特別留意自己住嘅地方有冇僭建，畀人揭發自己又麻煩，政府又尷尬，又會累街坊。」議員葛珮帆批評，當局執法標準欠統一，「有時有即時危險又唔拆，冇即時危險又要你即刻拆」，令人難以理解。她亦曾接獲一些洋房屋苑住戶的投訴，指政府要住戶立即拆除僭建物，但住戶亦會抱怨「市區有好多會構成即時危險嘅，政府又唔去拆」，認為當局只夾硬拆除無即時危險的僭建物會激起民憤 。

她又認為政府必須小心處理僭建問題，先處理有即時危險的僭建物，以及涉及名人的僭建問題，一視同仁，免予人徇私之感。她指例如議員毛孟靜被揭「將車房變住宅」，僭建10年至今仍未拆卸還原，市民會覺得很不公道。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，政府人員或名人被爆僭建，當局處理問題時，在附近發現明顯僭建物亦會發信跟進清拆，難免牽連附近居民。他認為當局應視乎僭建物是否有即時危險，或涉及霸佔官地，這兩類情況應要嚴正處理，其他則可考慮酌情處理，免招民怨。

屋宇署發言人指，該署在處理涉及僭建物的舉報時，一般會派員實地視察及翻查紀錄，並按照《建築物條例》及現行執法政策採取適當的跟進行動。視察期間主要核證所舉報的懷疑僭建物是否屬實，過程中如有合理懷疑亦會檢視其周邊情況。除了處理舉報，該署亦會透過大規模行動，有秩序和有系統地就目標樓宇的僭建物採取相應執法行動。

地政總署發言人指會因應投訴、查詢或其他部門轉介，就個案作實地巡查。2019年中，該署設特別行動專責組，重點處理不合法佔用政府土地的嚴重個案。除優先處理已知並涉及較大面積霸佔政府土地個案，專責組亦利用該署轄下測繪處的地理訊息系统及相關科技（例如航拍），主動偵測違規情況。另外，若發現有懷疑僭建或其他違規情況，會轉介相關部門跟進。