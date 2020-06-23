網民熱話：驚現黑色鹹蛋黃 　專家：味道獨特

鹹蛋蛋黃竟然是黑色？近日有市民買入一些鹹蛋，打開蛋殼後，其中一鹹蛋內裏竟是黑色蛋黃，事主對此感到十分驚訝，向網民求教是否可食用。雖然不少網民猜測鹹蛋已經「壞咗」，但亦有人指這是鹹蛋中的「極品」「清水黑王」，非常罕有。

從網民Lingling Cheung‎上周五（19日）在Facebook群組「今晚煮乜好」上載的照片所見，鍋裏盛載一批蛋殼，另一邊有大碗載着多粒橙色的蛋黃。至於事主手持的，卻是黑得發亮的蛋黃，猶如龍眼核。大感驚訝的事主留言稱，「鹹蛋黃係黑色嘅」。

事後有網民指蛋黃呈黑色為「鐵蛋」、「臭鹹蛋」，亦有人認真指黑蛋黃是「萬中無一」的極品。

東網記者向蛋品進口批發商聯泰行董事總經理楊金炎了解，他指相中的鹹蛋屬「清水黑王」，由於鹹蛋淋了雨水，受細菌感染下，令蛋黃顏色變成黑色。楊表示，有人認為黑色蛋黃擁有獨特味道，所以被視為「極品」，不過他認為為安全起見，並不建議市民進食。

網民有話說：

Rachel Louis：以為係龍眼核

Sandy Cheung：黑心鹹蛋

Ivyivy Tse：你呃我唔到嘅其實佢係白鳳丸嚟

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