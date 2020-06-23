工資補貼不限減薪放無薪假　工會批僱主賺到盡

首期保就業計劃的僱主名單於早前出爐，有逾千間獲批企業平均獲發的補貼超出9000港元上限，職工盟主席吳敏兒今早(23日)接受電台節目訪問時表示，有僱主透過巧立名目如服務費等方式，剋扣或剝削員工應獲的補貼。她又指，有很多僱員被迫放無薪假和減薪，因而無法領足9000港元補貼，批評計劃沒有達到「保就業」功能。

吳提到，政府雖只容許僱主將補貼用於僱員工資支出，但沒有限制僱主不准放無薪假或者減薪，僱主即使挪用，但只要整體上將補貼用於工資即可過關，員工無從監察。她認為當局不應將補貼先給僱主，亦應構思如何協助無法完全受惠的僱員。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦在同一節目表示，政府給予僱主的補貼，理論上應該交予員工，根據吳提到的情況，建議若僱主的做法不合法，員工可到勞工處投訴。他又提到計劃亦有瑕疵，如部分未受疫情影響的公司亦獲批補貼等。

保就業計劃秘書處強調，僱主必須將政府提供的補貼全數用於僱員當月的工資，不可用作任何其他用途。若僱主未有跟從，政府將取回用剩的補貼或施加其他罰則。秘書處又指，若僱員和公眾發現有僱主濫用或違反計劃條件，鼓勵相關人士舉報，並會積極跟進投訴個案。