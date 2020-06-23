人口普查測試調查今展開　住戶可上網填問卷

本港明年將進行人口普查，政府統計處由今日(23日)起至8月4日，將於4個地區進行一項測試性調查，涉及4萬個住戶，以測試明年人口普查的問卷設計及運作安排。鑑於新冠肺炎疫情持續，統計處呼籲住戶使用網上問卷、電話訪問或紙本問卷參與測試性統計調查，以減少面對面接觸。

4個被選定地區包括灣仔區、深水埗區、葵青區及沙田區，該些地區的約4萬個屋宇單位內所有住戶及人士均會被點算，當中9成單位被選定回答「短問卷」，提供基本人口資料作簡單點算，餘下1成單位則被選定回答「長問卷」，需提供較詳細的社會經濟特徵資料。統計處今日起會發信通知相關單位的住戶。

是次調查中，相關住戶可選擇填交網上問卷，或致電人口普查服務中心熱線182021，接受電話訪問提供所需資料。另外，收到紙本問卷的住戶亦可選擇寄回已填妥的問卷。

統計處指，統計員將於7月18日至8月4日期間，到訪尚未完成統計調查的單位，用平板電腦搜集所需資料。每位統計員均會帶備工作證，以及統計處發出的證明書，住戶應先小心核實統計員身份，方可讓統計員進入住所進行訪問。如有疑問，可致電人口普查服務中心熱線182021。