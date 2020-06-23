「健康碼」料周內出台　落馬洲至皇崗口岸下周重啟　

粵港兩地居民互認「健康碼」的通關措施7月1日前落實！消息指，政府日內公布恢復粵港居民往來的新安排，包括「健康碼」料周內出台，本港衞生署會設網上平台，供市民下載檢測結果、領取「健康碼」；同時，為配合過境人流增加，入境處最快下周一(29日)起重啟落馬洲至皇崗口岸的過關服務。

據了解，粵港「健康碼」安排已經完成，雙方周內便會公布消息，香港方面的安排與早前公布的方法相若，最少有10間本港私家醫院及檢測機構會為市民進行新冠病毒核酸檢測，檢驗者在衞生署的網上平台下載檢測結果後，便可獲「健康碼」，憑港版「健康碼」進入廣東省可免強制檢疫14天。

消息指，計劃推出初期，暫只限廣東省使用，本港與澳門之間的「健康碼」互認未被列入第一階段。不過，港府會繼續與澳門及內地對口單位磋商，望擴大「健康碼」互認適用區域。

本港自二月陸續封關，現時隨着跨境學童復課、商務往來豁免等，加上「健康碼」出台，預料往來粵港兩地的人流會大增，入境處及海關將逐步恢復邊境檢查站的服務。消息指，最快下星期一落馬洲來往皇崗口岸的通關服務會重啟，方便持商務簽證、跨境學童、指定工作人士及持健康碼者往返內地。