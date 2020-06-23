將軍澳燒車案　兩男子承認縱火罪

將軍澳景林邨停車場一輛7人車前年遭人縱火，火勢令附近25輛汽車被波及。兩名涉事青年事後被捕，今(23日)於區域法院承認一項縱火罪，還押至本周五(26日)量刑。

兩名被告為太陽板安裝技工謝俊傑(24歲)及汽車維修學徒陳家傑(19歲)，二人承認於2018年9月26日，在將軍澳景林邨停車場內，用火損毀23輛私家車及3輛輕型貨車。

辯方律師求情指，兩名被告均沒有案底，只是收指示行事，非始作俑者。而謝更不知道燒車的原因，他年少時入住院舍而結識了不良朋友，致被人利用犯事，現想向擔心他的親友及受害車主致歉。辯方指兩名被告事後已後悔，希望法庭輕判，讓他們能改過自新。

案情指，當日清晨5時許，有車主駕車駛離停車場時，見2樓有車正焚燒，遂通知管理處。管理處職員往查看，見一輛7人車正焚燒，立即報警求助。事後，同層中的另外25輛車亦遭不同程度的損毀，部分更損毀致不能修復，26輛車的車主表示共損失230萬港元。

另外，停車場閉路電視及有車輛的行車紀錄儀拍下了兩名被告的犯案經過，兩名被告被捕後均承認是受人指使參與縱火事件，陳並稱事發前接到他人電話，對方指因有人被斬傷，要求他幫手。