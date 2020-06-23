連臍帶嬰棄兒童之家外　未婚少女認罪候判

未婚少女今年初在黃大仙住所生下女嬰，求助男友不果後，自己用恤衫包裹女嬰放進環保袋，再帶到附近播道兒童之家門外遺棄，約一小時後有的士司機經過現場而揭發事件。涉案少女今(23日)在九龍城法院承認對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。辯方求情稱被告一時情急犯案，裁判官考慮被告認罪，女嬰身體亦無礙，准被告保釋至7月7日判刑，以索取其感化及社會服務令報告。

20歳被告張家珩，中六畢業後曾任職銷售員。案情指，今年2月2日凌晨5時許，一名夜更的士司機收工回家，途經黃大仙沙田坳道120號播道會兒童之家外，見到地面放有一個環保袋，因袋中傳出喊聲而趨前查看，赫見嬰兒在內於是報警。

警方接報到場調查，證實女嬰連有臍帶，並無表面傷痕，相信剛出生不久，警方翻查閉路電視錄影片段後，發現被告曾在約一小時前放下嬰兒，將她拘捕。被告在警誡下稱：「我好驚，唔知點做，就放咗去播道兒童之家。」

辯方律師求情指，被告與嬰兒的父親結識4年，二人未婚，當日凌晨時分，當父母正熟睡時，被告在住所內生下女嬰，她致電男友要求協助叫救護車，豈料遭男友拒絕。她不知所措，又感到痛楚，情急下取來衣服包裹嬰兒，放到附近的播道兒童之家。

律師續指，被告抵埗後曾按動門鈴試圖尋求協助，又在門外徘徊近一小時，但始終無人應門，最後才放下嬰兒。辯方又呈上由被告、其父母及男友撰寫的求情信，顯示被告已深感自責及後悔，其男友則稱願意照顧女兒，未來會努力找工作，學習做個好父親。