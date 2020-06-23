團體指修例風波衍生年輕罪犯　促加強教育嚴懲煽動者

反修例風波引發暴力示威活動不斷，過去一年犯罪年輕化問題引起社會廣泛關注。有團體今早(23日)發表研究報告，認為政府需要加強「守法教育」、解決現有的深層次矛盾、改革諮詢制度、加強懲罰違規教師、檢控散播虛假資訊，及煽動青少年參改非法集結或暴動的人士。

犯罪年輕化關注組表示，青少年犯罪年輕化問題涉及多個因素，包括受外國政治勢力影響，以及有政客、法律學者及教師因政治目的縱容暴力等，而青少年依賴網絡，加上其自身的家庭問題，以及學校有煽動學生參與激進違法行為的教師和教材，亦令青少年更容易因盲目衝動、尋求刺激或因朋輩影響而參與犯罪行為。

關注組認為，政府應在大中小學全面推行「守法教育」，以助學生培養正確價值觀，同時應大規模展開「尊重與包容」推廣活動，又建議教育局應制訂「失德及違法教師名冊」，並調整對違規教師的懲罰機制，以及立法禁止任何人散播虛假資訊，以減低年輕人犯罪機會。

關注組稱下周會與身兼撲滅罪行委員會主席的政務司司長張建宗會面，期望當局接納建議，並對現有諮詢機製作出重大改革，並應多走入社區聽取民意。