遭鄰居飼養藏獒咬傷　女傷者獲賠96.1萬元

女傷者文思慧(圖左)於2015年遭鄰居崔煥好(圖右)所養的藏獒襲擊至重傷。

現年27歲的國泰航空公司前票務接線生，2015年年底於住所外遭鄰居所養的2隻藏獒襲擊至重傷，須留院13天。她事後入稟區域法院，向兩名狗主索償。案件於兩星期前審訊3天，法官至今日(23日)裁定，她可獲賠償約96.1萬港元，與她要求的金額大致相同。

本案被告文思慧，被告分別為負責照顧2隻傷人藏獒的婦人崔煥好，以及崔的兒子、狗主歐陽定聰(譯音)。由於被告方並無呈交抗辯書就責任問題抗辯，區院已先後在2016及2017年裁定兩被告要對事件負責。至於賠償金額問題，則於本月初開庭聆訊由法官定奪。聆訊時崔婦並無聘請律師自行抗辯，其子則因身處外地留學而缺席。

法官在判詞接納原告證供，以及3名分別為外科、精神科及整容科醫生的醫學報告，同意原告因事件患上創傷後壓力症，害怕展示大腿疤痕，亦需進行疤痕手術。而崔婦在審訊時，就在庭上播放30段片段，指原告生活如常。對此法官表示，其中大部分影片未能認出原告；而原告的說法亦從來不是指其壓力症令她不敢外出，因此有關片段並無作用。

法官考慮所有因素後，決定判原告可得65萬港元痛苦賠償，未來的醫療開支賠償19.2萬港元，謀生能力及收入損失約10萬港元，再加上其他細碎雜項開支，總賠償額為96.1萬港元。