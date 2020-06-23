祿泉樓72歲男確診者今病逝　累計6人死亡

再有1名新冠肺炎確診患者死亡！威爾斯親王醫院發言人今日(23日)公布，一名72歲確診男病人(第1100個案)於今日凌晨離世。病人與家人在沙田瀝源邨祿泉樓居住，本月4日入院，當時未有病徵，情況穏定，但其後情況轉差，本月10日轉送深切治療部，期間需洗腎及接駁人工心肺機協助呼吸，並需接受強心藥輸注。治療期間，病人情況持續惡化，至今日凌晨2時19分離世。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有6名確診病人於公立醫院離世。祿泉樓群組至今有9人確診，目前已有2名確診居民死亡，分別是上述個案，以及上周六(20日)死亡的78歲女病人。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，死者本身有長期病患，包括肝硬化、糖尿病及血壓高，因此確診後病情較嚴重，早前出現腎衰竭及敗血性休克，需接駁人工心肺機協助呼吸。他的病情昨日(22日)突然惡化，血壓急跌，估計可能是細菌感染。日前另一名祿泉樓的78歲女死者同樣亦有腎衰竭及敗血性休克，許指這些都是新冠肺炎的嚴重併發症，年紀大及本身有長期病患的病人均有較高風險。