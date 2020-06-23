海洋公園邀市民為3胞胎狐獴改名　候選名字包括雞蛋仔齋啡

近日重開的海洋公園傳來喜訊，原來在閉園期間，園內有3胞胎狐獴寶寶出生，他們活潑可愛、又軟綿綿，毛色近似港式特飲齋啡，公園邀請市民為牠們命名，在選取的3個組合名字中投票，狐幪寶寶將來到底叫雞蛋仔、齋啡或是鴛鴦﹖還是跟隨母親的M字命名，由你話事！

去年有5隻狐獴來港，現已在海洋公園「落地生根」，一年間已開枝散葉，孕育了15隻狐獴寶寶。當中於2月27日出生、最年幼的3胞胎狐獴寶寶尚未有名字，海洋公園決定在官方Facebook專頁舉行命名活動，活動由今天起至本月28日下午6時舉行，結果將於翌日即29日公布。

公園指，3隻年幼的狐獴寶寶性格各異，一隻喜歡叫喊；另一隻比較喜歡與護理員互動；第3隻則比較內向，經常待在族群較年長的狐獴身邊。

因應牠們的外貌和性格，公園為牠們擬定了以下3組候選名字，以媽媽是 Mata的英文字母M為首，分別是Magic(意譯魔法)代表神奇的生命；Mirror(意譯鏡子)代表族群成員互相倚靠和學習；Mochi(意譯糯米糍)代表牠們軟綿綿的可愛樣貌。

第2組的名字組合以本地小食為名，分別是 雞蛋仔、糖蔥餅和白糖糕，切合三名寶寶在香港出生。公園指牠們外表看上去可愛又軟綿綿，貌似港產特色小食，這組名字凸顯了香港獨特文化。

而第3組的名字組合是茶走、齋啡和鴛鴦。因小狐獴的毛色近似港式特飲。公眾可在3組名字中以不同的表情符號投票選擇1組，最多人選擇的1組將成為3隻狐獴寶寶的名字。有關活動詳情請瀏覽海洋公園fb。

此外，20隻狐獴連同2隻亞達伯拉象龜將於7月起在全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」與訪客見面。