公務員合作社重建　預留約1千伙作公營房屋

香港房屋供應被受關注，今日(23)日發展局局長黄偉綸出席立法會發展事務委員會時提到，市建局除了港人首次置業先導計劃，另有公務員建屋合作社計劃，位於九龍城、超過30幢公務員合作社樓宇將成為試點，在收回土地後，部分會留作公營房屋之用。有議員質疑，現時市區重建局的重建項目，不少是拆走舊樓、興建毫宅，提出發展局應該與運輸及房屋局需要討論，調整策略，避免真正有住屋需要的人無法受惠。

黄偉綸提到，公務員建屋合作社計劃在上月公布，將以位於九龍城、超過30幢公務員合作社樓宇為試點，重建後可提供3千個單位，其中約1千個會預留作公營房屋，惟具體將成為何種公營房屋，仍然需要運輸及房屋局研究和決定。

議員黃碧雲質疑，市建局現時清拆舊樓，重建後大多成為豪宅，真正有住屋需要的人未必能受惠，提議發展局應該就公營房屋供應與運輸及房屋局展開討論。

黄偉綸回應指，以往市建局的重建項目不涉及公營房屋，公營房屋供應主要由香港房屋委員會和香港房屋協會負責，但他相信市建局未來可以在這件事上有角色，譬如公務員建屋合作社計劃中預留部分單位作公營房屋之用。