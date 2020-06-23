書展下月中開鑼料吸逾730參展商　設優惠票分散人流

新冠肺炎疫情下首個重啟的大型展覽「香港書展」，將於7月15日至21日在灣仔會議展覽中心開鑼，貿發局今日(23日)公布書展最新安排。今年書展以「心靈勵志」為年度主題，書展及當中的「運動消閒博覽」預計吸引逾730家參展商，大會將帶來超過600項線上、線下文化活動，包括文藝廊展覽，作家講座，名人講故事等。為分散人流，同時鼓勵市民避免集中在人潮高峰時段參觀書展，今年書展除了提供「上午進場票」優惠外，更增設「晚間進場票」優惠及調整「免費再進場特別優惠」。

上午進場票為10港元，成人和小童同價，展期每天中午12時前進場，只限會展現場發售；晚間進場票同為10港元，可於晚上7時後進場，只限周一、三、四及日於現場發售。 而凡以正價，即成人25港元、小童10港元，購買書展首日或翌日(7月15或16日)門票人士，可享「免費進場特別優惠」，憑完整票尾可免費於以下時段各進場一次，包括7月17至19日晚上7時後；以及7月20日晚上7時後。另外亦設「超級書迷證」，售80港元，持此證人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。

貿發局副總裁周啟良表示，疫情下全球已有3000個展覽需要取消，2月至今貿發局共有15個展覽及會議需要改期，幸好書展得以如期舉行，出版界亦向其反映，全年有一半新書是配合書展推出，因此書展如期進行對出版社意義深刻。他直言，今年參展的730間參展商，較去年跌10%，但政府將撥出共4000萬港元支持所有參展商，每間展商最高資助額為10萬港元，並強調今年規模不變。

周續說，書展的首要考慮是展商及參觀人士的安全和健康，貿發局將因應疫情作出相關安排，包括要求所有進場人士佩戴口罩，設置體溫檢測站量度進場人士的體溫，於場內多個位置提供酒精搓手液，以及加強現場參展攤位及會場的消毒和清潔等。