載客入禁區賺外快　消防員認罪判社服令

一名消防員因公之便取得出入禁區許可證後，涉駕駛GoGoVan取酬載客到位於邊境禁區的落馬洲管制站，遭入境處查問下又疑訛稱他載客是與公職有關，他早前在粉嶺法院承認一項在公職中行為失當罪，今(23日)被判240小時社會服務令。

裁判官判刑時指，公僕獲准行使特權以方便工作，但被告卻公器私用，謀取私利，判監屬合法合理，但考慮到報告正面，加上他有悔意，故給予機會。而辯方則求情指，被告為人孝順，他或因本案而失去工作，令妻子備受經濟壓力，希望法庭可輕判。

40歲被告麥永祥，早前承認於2018年9月11日，身為消防員在落馬洲邊境管制站邊境禁區內，無合理辯解而作出失當行為，即利用其工作獲得的禁區通行證從事載客取酬工作，及虛假地向入境處助理訛稱，他載客到上址是與其消防處的公職有關。

案情指，事發日被告透過GoGoVan流動應用程式，收到前往落馬洲邊境管制站的租車要求，遂於晚上7時許，駕駛輕型貨車到上環接客，約一小時後抵達落馬洲，車資為1900港元。

駐守落馬洲管制站的入境處人員，要求被告出示封閉道路通行證以作檢查，被告取出其消防處證件，並指「消防嚟做嘢」，貨車獲批准繼續行駛，乘客此時落車。不過，被告掉頭離開時，卻誤把貨車駛至入境處檢查亭，當值人員見狀截停，被告出示證件後向對方指「唔係嚟做嘢，我車人過嚟」。

由於被告說法前後不一，人員感到懷疑將案件轉介警方。被告警誡下承認在2014年起駕駛GoGoVan作兼職。被告的上司及後證實，事發時被告正休班，無獲准使用相關禁區通行證及封閉道路通行證，上司亦從無指示被告到案發地點巡邏。

被告早前已承認同一案件中的另外4項傳票控罪，指他駕駛未獲發牌的車輛、沒有展示有效車輛牌照和沒有第三保而駕駛，以及違反封閉道路通行許可證的條件，即他只因工作需要而出入禁區。被告就4項控罪共被罰款5000港元，停牌12個月。