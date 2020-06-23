食肆營運者遭「掛名持牌人」侵吞補貼　政黨促堵塞漏洞

新冠肺炎疫情下食肆生意慘淡，政府推出兩輪抗疫補貼援助飲食業界。有政黨指，部分食肆的持牌人與實際營運者並非同一人，但政府的抗疫補貼必須由食肆持牌人申請，導致該筆補貼全數或部分被持牌人據為己有，實際營運者卻得不到援助。據悉，相關個案可能有200多宗，促請政府盡快堵塞漏洞，以免公帑被人侵吞。

民主黨表示，收到不少有食肆營運者求助，因為持牌人是另有其人，無法取得政府推出的兩輪抗疫補助。苦主趙先生於土瓜灣及觀塘經營兩家酒樓，合共聘請110人，每月工資及租金支出達246萬港元，但由於該兩間酒樓的持牌人是其朋友張先生，對方將土瓜灣酒樓的首輪補貼侵吞了一半，再將觀塘酒樓的首輪補貼全數侵吞，總數涉及30萬港元。趙現時嘗試以公司身份向政府申請第二輪補貼，以免再被人侵吞。

另一名苦主江先生，在馬鞍山經營一家燒臘店，聘用了4名員工，每月工資及租金支出達17萬港元。該店已於今年4月結業，持牌人是上手東主，對方將政府給予的8萬元補貼據為己有。

議員黃碧雲表示，飲食業中食肆的持牌人和實際經營者並非同一人的情況十分常見，部分個案是食肆「頂手」過程中，新營運者希望能夠盡快回本，未完成轉牌手續便開始營業，或者有個案是希望避免法律責任，而選擇不轉牌便繼續經營。認為政府若不堵塞漏洞，只會讓一些無良持牌人侵吞公帑，無助解決食肆在疫情下面臨的困境，亦難以保障食肆員工生計。

政府首輪補貼是向營運中的普通食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人，發放一次性20萬港元資助，而營運中的小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店及燒味及鹵味店的持牌人，則可獲發一次性8萬港元資助。第二輪補貼則向提供堂食的食肆持牌人提供25萬港元至220萬港元不等資助，當中不少於8成金額需用作支付員工薪金。