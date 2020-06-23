寶馬山道業主堅拒拆僭建物　3度被控共罰17.5萬元

北角寶馬山道賽西湖大廈其中一座的天台有僭建物，業主屢勸不改3度被法庭罰款，總罰額達17.5萬港元。有關天台僭建物總面積約達45平方米，屋宇署屢發清拆令，業主均未有依循。署方自2007年起先後提出3次檢控，有關業主首2次分被罰5000港元及4萬港元，本月11日再被東區裁判法院重罰13萬港元。

屋宇署表示，涉事僭建物事先並無獲得署方批准，違反相關條例，署方依法向該單位的業主發出清拆令。不過，由於有關業主無履行命令，故被署方於2007年及2013年提出檢控，並在東區裁判法院被定罪及分別罰款5000港元及4萬港元。

該名業主先後被罰4.5萬港元後，仍然堅持不履行命令，故該署再次提出檢控，有關業主終在本月再次被定罪，並被重罰13萬港元。該署發言人表示，僭建物會影響樓宇結構及消防安全，可導致嚴重後果，對於未遵從清拆命令的業主，署方會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以收阻嚇作用。

根據《建築物條例》規定，任何人無合理辯解而沒有遵從相關命令，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬港元及監禁1年，及可就該罪行持續的每1天，另處罰款2萬港元。