粵港將率先推出健康碼互認　往返兩地可豁免檢疫14日

消息指，港府將推出「港版健康碼」，逐步恢復粵港之間往來。

新冠肺炎疫情漸見緩和，為逐步恢復粵港兩地往來，消息指，港府將推出「港版健康碼」認證計劃，市民到指定私家醫院或化驗所接受新冠肺炎病毒核酸檢測後，若結果呈陰性，將可取得「港版健康碼」，再憑此取得廣東省的「粵康碼」。市民往返廣東省及香港時出示相應「健康碼」，將可豁免接受14日強制檢疫。

據悉，指定的私家醫院或化驗所有8間，包括目前已提供檢測服務的港怡醫院、養和醫院、仁安醫院、荃灣港安及香港港安醫院，但相關檢測服務現時收費高達千元。市民接受檢測後，相關醫院或化驗所會將化驗結果上載至電子平台，若通過檢測，市民將可獲發「港版健康碼」，但有效期只有7日。

消息指，「港版健康碼」與廣東省的「粵康碼」有互認機制，市民憑「港版健康碼」，可取得「粵康碼」。港府推出「港版健康碼」初期將設有每日申請配額，首批可申請人士包括港商、跨境學童及中港司機等。

港人申領及使用「健康碼」流程:

1.到本港指定私家醫院或化驗所進行新冠肺炎病毒核酸檢測

2.機構將檢測結果上傳電子平台

3.檢測屬陰性，即不帶病毒者，可獲發「港版健康碼」，有效期7日

4.港人憑「港版健康碼」，可取得廣東省的「粵康碼」。

5.往返廣東省及香港時，出示相應「健康碼」，可豁免在當地強制檢疫14日。

6.若「健康碼」過期，市民重新接受病毒檢測。