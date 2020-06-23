3男1女涉管有雷射筆等罪　准保釋候訊

去年平安夜及聖誕節，油尖旺一帶出現反修例示威，多人因此被捕，其中3男1女被指管有打火機、雷射筆及襲擊警員等，分別被控管有物品意圖摧毀或損壞財產、襲警、無牌管有無線電通訊器具等罪，案件今(23日)在九龍城法院分4案提訊。各被告暫均毋須答辯，辯申請將押後以索取文件及提供法律意見，全部被告均准保釋。

其中2案發生在去年平安夜，當中23歲被告李卓霖，報稱是實驗室技術員，他被控於2019年12月24日，在尖沙咀彌敦道近中間道管有3把剪刀及7條膠索帶；另在同地管有一支噴漆及3個打火機，案件押後至8月11日再訊。

報稱學生的20歲被告劉棹衡，則被控於同日在亞皆老街與康樂街交界的公眾地方，管有一個能發出雷射光束的裝置，及無牌管有一部對講機，此案押後至8月4日再訊。

其餘2案則發生在去年聖誕節，當中42歲女被告李貴花，報稱家庭主婦，被控於2019年12月25日，在旺角砵蘭街近山東街交界，襲擊警員16214黃梓峰，其案件押後至8月18日再訊。報稱學生的17歲被告李天皓，則被控於同日在豉油街管有2部對講機，其案件押後至7月21日再訊。