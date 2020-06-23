謝瑞麟全年轉蝕8967萬元　港澳營業額挫44%

受中美貿易戰、本地社會不穩和新冠肺炎疫情三重打擊，謝瑞麟今日(23日)公布，截至今年3月底止年度轉盈為虧，錄得股東應佔虧損約8967萬港元，每股虧損36仙港元，不派末期息；去年同期盈利約5416.1萬港元。

期內，謝瑞麟於香港的業務因遊客人數的大幅減少，及本地消費者信心逐漸下降均嚴重影響銷售。其澳門分店於2020年第一季的銷售業績也因疫情的爆發而惡化。於本年度，香港及澳門零售業務的營業額按年下挫44.6%，而同店銷售負增長為41.6%。金價飆升的關係，每張發票的平均金額輕微增加3.4%。

基於本年度開始時的承諾，在尚未發生社會動盪和疫情大流行之前，該集團在尖沙咀、東涌、南昌和北角開設4間香港新店。為應對上述危機，集團調整了業務戰略，並就未來在香港的零售業務發展採取非常謹慎的態度。

面對香港極高的租金水平，很多業主在經過磋商後都給予了租金減免，惟減幅與集團的銷售額跌幅尚有一段距離。謝瑞麟指，將繼續在有需要時與業主就進一步的租金優惠進行協商。集團亦已經審視其零售網絡，並且考慮關店，亦會繼續推行嚴格的成本管理和精簡店舖網絡。

至於謝瑞麟在中國內地的自營店，於本年度的營業額按年下跌20.8%，同店銷售負增長21.3%。該公司指出，短期內較難預測何時才會回復原氣，因此面對現時困局，將繼續採取更有效的節省成本措施，並精簡工作流程和組織架構，提高整體成本效益和業務效率，亦會調整業務戰略和優化零售網絡。集團管理層將對零售業務發展採取審慎態度，在仔細考慮能為集團表現帶來協同效應的各種因素後才就任何店舖續租、開設或關閉作出決策。