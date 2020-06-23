無業女涉管有黑色油漆　今被裁定表證成立

去年11月12日網民發起「破曉行動」，多區出現堵路等情況，一名21歲無業女子當日在銅鑼灣鵝頸橋底被警員制服拘捕，她涉嫌管有一樽含有汽油的的黑色油漆，被控一項管有適合作非法用途的工具意圖使用罪，案件今(23日)在東區法院開審。控方已完成舉證，裁判官裁定案件表證成立，被告不出庭自辯也沒傳召辯方證人，控辯雙方將於明天進行結案陳詞。

被告鄭欣雪被控於去年11月12日在堅拿道西24號外，管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，即管有一樽410毫升的黑色油漆，內含微量汽油。

拘捕被告的高級警員陳偉豪供稱，當日早上近8時，他與同袍乘警車巡邏至堅拿道西及霎西街路口時，見到有6至7名穿深色衫人士形迹可疑，據網上號召的訊息，他思疑該批人可能想堵路及向巴士噴機油，企圖令司機看不到路面無法駕駛。陳偕同袍下車截查，該批人見狀調頭逃走，同袍成功將被告制服，追截間一個黃色膠樽由被告身上跌出，樽蓋有思疑機油滲出，他遂拘捕及警誡被告。

負責制服被告的男警馮永強供稱，當時被告身穿黑色外套及褲，戴帽並右手手持一個黃色樽，當被告跌倒時，手持的樽亦跌在她的一米範圍內。女督察潘煒琦則稱，她從被告的風褸袋及褲袋，分別搜出一對3M牌子手套及一對手術用外科手套，另一警長在被告背囊搜出一個打火機、一部手機及兩張SIM卡。