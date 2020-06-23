調查指逾半打工仔放無薪假　有僱主禁員工同用膳免播疫

調查發現有54%受訪打工仔放無薪假，亦有32%人指公司有裁員。

基督教家庭服務中心上月及本月以網上問卷訪問了627名僱員，發現有54%受訪者被公司要求放無薪假，亦有32%人表示公司有裁員。另外，96%人在疫情期間出現負面情緒，包括擔心自己及家人受感染、防疫物資短缺和擔心外出受感染，當中更有人出現焦慮症狀，中心收到的求助個案在疫情期間上升10%。

調查結果發現，83%受訪者指公司會提供抗疫物資予員工，有70%人指會管理外來訪客，亦有65%人指會避免員工聚集。但管理層及基層員工對公司抗疫措施的滿意度評分不高，最滿意為5分，平均值為2.42分。

所有受訪者中，有55%人在疫情期間擔心自己或家庭成員受感染，50%人擔心防疫物資短缺或質素欠佳。在生活方面，有44%人擔心憂慮經濟前景，有41%人的社交生活受影響，有38%人因疫情而收入減少或將會減少。

30多歲擔任前線員工的Martin指，疫情期間公司出通告嚴禁員工聚集，禁止員工一同外出用膳，有次他與同事商議午膳地點被管理層發現後「照肺」，表明初犯記名，再犯就處分。他認為公司防疫政策太嚴苛，如將同事獨立囚禁。他獨自去午膳亦要看清楚餐廳有否其他同事，以免被誤會。惟有次他見到4名高層結伴午餐，認為他們是「賊喊捉賊」，令他極之憤怒。

中心認為，疫情下，公司上、下層應互相理解及尊重，而雙方應保持緊密溝通，有何安排應盡早及清晰地公布，給予員工心理準備，亦要解釋困難。