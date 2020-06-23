華懋入稟高院　要求聆案官評定律師行服務費

華懋慈善基金於上星期五(19日)向高院原訟庭入稟，涉及與它合作超過10年的高露雲律師行。華懋方面向高院提出申請，要求把高露雲向華懋開出的服務費帳單，交由高院聆案官作評定。估計有關服務費用涉及之金額將數以億元計。

本案原告華懋慈善基金有限公司，被告高露雲律師行。原告在上周五向高院提出6宗申請，要求由聆案官評定被告發出的6份帳單。有關帳單涉及多宗訴訟，其中最注目的一宗，是原告與商人陳振聰爭議已故華懋集團主席龔如心生前2份遺囑效力的案件，結果原告最終獲判勝訴。

另外一宗案件，則涉及原告是龔如心遺產的受益人還是受託人的爭議，法庭最終接納律政司說法，裁定原告為遺產的受託人。此外原告請求法庭評定的帳單，還包括原告要求更換龔如心遺產管理人、商人林義雄向原告追討貸款、及商人陳書春向原告追款的訴訟。

資料顯示，原告是在2009年初，即與陳振聰的遺產案開審前約3個月，開始聘用被告作為其法律代表。而原告今次入稟，就選用另一間「眾達國際法律事務所」為其代表。原告並無在入稟的訴狀文件披露，6份帳單所涉及的律師費總額為何。不過被告旗下的律師曾經透露，估計在龔如心遺產案中，原告的訟費已約2億港元。而與律政司爭拗原告是否受益人的案件，單計終審法院的訟費已達700萬港元，估計約加上原訟庭和上訴庭的費用，此案所耗費用亦肯定達8位數字。