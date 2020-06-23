好爸爸去年7.1非法集結　今認罪判監6星期

去年7月1日金鐘一帶出現反修例示威，一名36歲建築工人被指當日在夏慤道與演藝道交界參與非法集結，他今(23日)在東區法院承認一項非法集結罪，被判監禁6星期。裁判官林希維重申，法庭有責任依據法例行事，並非針對任何顏色的一群人，而根據上訴庭就黃之鋒案的判刑指引，涉及暴力的非法集結案都必須判監以懲，裁判官翻看現場片段及綜合案情後，認為判被告監禁無可避免。

被告袁志成原被控非法集結及襲警罪，控方今決定撤銷其襲警罪。案情指，當日清晨7時許，逾百名示威者在夏慤道近政府總部一帶佔據馬路，警方在夏慤道及告士打道交界築成防線，防止示威者往灣仔推進。

被告當時亦身處示威人群中，他戴上普通外科口罩及白手套，穿黑色短袖衫及短褲，期間被告有份以鐵馬製成的路障衝擊警方防線，並向警員大聲喝罵。被告在警方驅散期間跌倒，遭警員制服拘捕，警誡下他保持緘默。

辯方求情指，被告與妻子育有兩名8歲及10歲的兒子，妻子偕幼子今日到法庭旁聽，被告是家中唯一經濟支柱，月入1.6萬港元的他，會將1萬港元交出作為家用。辯方指被告本性善良，是一名好爸爸，犯案有違本性，他亦是首次干犯與公共秩序及暴力相關控罪。

裁判官明言根據上訴庭指引，判監屬無可避免，雖然不知被告兒子在法庭目睹父親入獄會多大衝擊，但法庭不能偏離判刑原則。裁判官認為被告在案中角色輕微，由片段可見，被告案發時雖身在前線，卻只是「坐埋一邊」，至案發中段才幫手推鐵馬，他也沒號召、煽動或鼓吹他人參與集結；不過案中參與集結人數眾多，有人向警員掟水樽、磚頭及金屬棒等，考慮各方因素後，遂以監禁9星期為量刑起點，被告認罪可獲三分一減刑，最終判被告監禁6星期。