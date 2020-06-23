團體租用空置政府用地　曾遇地區人士反對

香港的空置政府用地多達9百多幅，政府去年斥資10億港元推出資助計劃，協助非政府機構善用這些空置政府用地，以推行社區項目。有議員指，部分項目遇社區人士反對，工程受阻，期望當局協助；亦有議員質疑政府計劃以2百億港元購置物業作社福用途，是未有善用9百多幅空置政府用地。

發展局常任秘書長甯漢豪今日(23日)在立法會發展事務委員會會議上指，截至今年3月，當局接獲12宗申請，其中8宗已獲批准，資助上限合共約為7200萬港元，發展局主要監察工程部分，但若然申請者有需要，都會在營運上提供協助。甯又認為，暫時資金仍然充裕，未有迫切需要討論追加撥款。

議員朱凱廸提到在新界地區有一些機構申請相關資助後，動工時遇到社區人士反對，更有人在地盤出入口泊車，意圖阻礙施工。甯坦言，這些情況確實有出現過，而發展局期望促成不同項目，會在中間盡量協調。

議員田北辰則質疑，政府計劃撥款200億港元購置物業作社福用途，未有善用空置政府用地。甯回應，空置政府用地的資料早在網上公開，相信很多部門都知道，但因為當中有些已留作長遠用途，有些位置僻遠、地形不規則，發展潛力不高，未必適合用作政府提供社福服務的場所。