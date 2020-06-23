網上墟市後日直播賣物　布販賣魚餅望捱過谷底

本港最新失業率升至5.9%，創逾15年新高，不少基層人士生計大受打擊，有機構近日自發透過網上墟市平台，舉辦網上直播和銷售等活動，藉網絡宣傳及速遞、郵遞產品的方式，幫助失業人士、婦女及低收入家庭渡過難關。有經營布攤逾40年的人士大歎從沒見過經濟「咁差」，現轉行網上賣家鄉魚餅，望闖出生天。

網上墟市名為「响道食」，有4個熟食攤、6個乾貨攤。熟食將由機構所聘請的街坊速遞，而在送貨區以外的商品將以郵遞方式運送。活動於周四(25日)進行網上直播，市民可在網上提前預購。

檔主應哥將在網上墟市販賣家鄉魚餅、及芋圓糖水，他經營布攤逾40載，在反修例示威和疫情影響下，生意跌至谷底，政府雖免了攤販租金，他仍要負擔兩名女兒每年10萬港元的大學學費，即使申請「防疫抗疫基金」對自僱人士的補助，但「7500蚊，打個乞嗤都無咗！」因只夠支付一家1個月的管理費、電費及水費。

另一檔主、原本從事烹任班導師的KIM則將在網上墟市售賣榛子朱古力合桃酥、狀元花生酥等，她指疫情下大量烹飪班被取消，自己數月來更是「零收入」。即使近期疫情有所緩和，但上課人數不足，平均收入仍比以往同期大減約70%。她期望能透過網上墟市宣傳自家製產品、減輕生活的壓力。

在墟市售賣布製品的單親媽媽Zoe，因身體不適及需要照顧現年13歲且有長期病患的兒子，無法全職工作，只可依靠綜援生活，今次網上賣布製品，希望補貼家用。

關注草根生活聯盟組織幹事、有份參與籌備是次墟市活動的鄺嘉雯表示，疫情至今該組織已收到數百名失業街訪的求助，不少人表示「有手有腳唔想攞援助」，只希望可以尋得短期的工作機會。