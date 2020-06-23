通訊局建議電視晚上11時可播成人節目　諮詢至下月23日　　

本港電視節目守則規定，晚上11時30分才可播放成人節目，通訊局今日發表諮詢文件，因應有持牌機構提出建議，諮詢公眾對調整現行規定和廣告標準業務守則等的意見，該局建議，放寬電視台有關成人節目及若干成人材料節目的播放時間至晚上11時，即較現時規定提前半小時。同時，批准電視在播放體育節目時可加入廣告，諮詢期一個月，有意見的市民需於下月23日或之前提交。

通訊局認為，放寬規管的建議可減輕持牌廣播機構的負擔，讓他們在業務運作和節目編排上更具彈性，亦無損市民利益。

現時《電視節目守則》訂明，「成年觀眾」節目只可在晚上11時30分至早上6時之間播出，通訊局新建議則提前至晚上11時，換言之，適合青少年觀看電視節目比率較前略減。上述修訂建議只適用於免費電視服務。根據上述守則，成人節目包括適合成年觀眾觀看的內容，成人材料節目即涉及某些言詞運用、性與裸露及暴力的內容。

此外，通訊局亦建議准予在電視播放體育節目時加上廣告材料，惟須符合指定的條件或規限，節目中的商業標誌按相關規定每次只可出現一個，商業標誌的大小，不得超過整個電視熒幕的 5%；商業標誌出現的次數不得過於頻密等。

就《地產代理條例》下的持牌地產代理發布的香港物業廣告，及受《一手住宅物業銷售條例》規管的一手住宅物業廣告，通訊局最新建議是可獲豁免《廣告守則》內有關提供所須文件的規定。