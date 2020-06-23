口罩廠獲品質保證局認證　月產千萬個供應本地市場

在新冠肺炎肆虐期間，全城搶購口罩，市面曾經「一罩難求」，為令香港有充足穩定的口罩供應，本地不少企業決定自設口罩廠房，以直接供應本地市場。香港品質保證局今日（23日）頒發首個本地「醫用防護口罩產品認證」及「ISO 13485醫療器械質量管理體系認證」，是首間口罩廠的安全品質標準、廠房管理、及生產流程獲當局肯定。

屈臣氏實業飲品製造董事總經理陳雲美表示，在新冠肺炎於香港爆發初期，集團在全球搜購口罩，但發現未能找到足夠穩定的口罩來源提供本地市場，因此在今年2、3月的時候管理層已在評估生產口罩的可行性，終決定投資逾千萬港元設立8條生產線，每日生產32至34萬個口罩，月產量可達1000萬個，而他們亦計劃捐出其中的15萬個予弱勢社群。

市務及業務策劃總經理蕭健敏先生指，計劃在月尾推出標準為ASTM 3的口罩，若屆時的供應充足，或無需預約即可購買。香港品質管理局副總裁陳沛昌表示，現時有5所口罩廠申請「醫用防護口罩產品認證」，而有關的認證需經過2個階段，包括檢查有關廠房的製度完整性及生產能力；和進行執行方面的審核。