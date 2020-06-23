保就業每月9000元補貼非上限　政府指全數資助僱員毋須收回

「保就業」計劃首期僱主名單昨日(22日)出爐，東網發現逾千間獲批補貼的企業，每名員工平均獲發的補貼超出9000港元上限，有公司平均1名員工獲批1萬多港元補貼。政府今日(23日)澄清，指保就業計劃無規定僱主只能利用工資補貼，資助每名僱員最多9000港元或一半的工資，故若僱主將工資補貼全數用於員工薪酬及並未於補貼期內裁員，計劃秘書處則毋須向有關僱主收回補貼款項。

政府解釋，第一期保就業計劃工資補貼是以僱主於「指定月份」，向每名僱員支付的實際工資的50%作為計算基礎，工資上限為每月1.8萬港元，最高補貼為每月9000港元，而這只是作為計算工資補貼的基數，而非僱主用於每位僱員薪酬的補貼上限，或僱主須作「實報實銷」。

而計劃設計的目的，是讓僱主可因應業務情況，選擇人手較多及工資開支較高的月份作為「指定月份」，以領取更多工資補貼額，從而讓僱主保留現有員工，同時可為已放無薪假的僱員提供至少一半薪酬，甚至可按業務需要重新聘用或增聘人手。不過，就領取第一期補貼的僱主而言，在接受補貼的3個月期間，即6月至8月，若未有把領取的當月補貼全數用於支付僱員同一月份的工資，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。