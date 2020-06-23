政Whats噏：財會積壓涉920億元項目　陳健波：通過幾多得幾多

今屆立法會會期將於7月18日完結，而財務委員會仲有超過60個獨立或已通過小組委員會嘅撥款申請「排緊隊」等候審批，涉款超過920億港元。身兼財委會主席嘅保險界議員陳健波(波哥)就諗住密密加會議作最後衝刺，仲講明會堅持就各項目審議時間「劃線」，盡量防止民主派議員再「拉布」，務求通過多啲項目，總之「過得幾多得幾多」。

根據立法會文件，波哥打算在7月13日及14日加開會議，2日會議時間合共達12.5小時，希望各委員喺下周二(30日)前表明可否出席。其實加2次會議並唔足以處理咁多項目，據悉財委會在立法會7月中休會前，包括今次加開嘅會議在內，將會喺11日內召開額外18節會議，合共時間長達58小時。

眾所周知，民主派議員在議會「拉布」已成為常態，經常被批評拖延審議時間。波哥就大鬧反對派議員嘥時間，成日重複問同一個問題，意圖影響議會正常進行，阻礙民生項目「落地」。咁點解決呢？波哥就話希望反對派議員「良心發現」，唔好重複糾纏問題，仲話議員真係覺得相關議題唔清晰，可以搵官員上辦公室慢慢傾，或以書面諮詢形式叫官員作答，但就唔好浪費議會嘅公共時間。

如果反對派議員堅持「拉布」，波哥話會喺計算討論該項目所需時間，就會堅持就審議時間「劃線」，禁止議員「無限發言」。至於會期結束前過到幾多個項目？波哥話，如果反對派唔「玩嘢」，應該過到40幾項；相反如果反對派議員堅持「與民為敵」，繼續「拉布」，到最後可能連一半嘅項目都過唔到。

其實政府目前有超過60個獨立或已通過小組委員會嘅撥款申請有待財委會審批，其中有19項申請已納入本月26日財委會議程，總值約564億港元。而比較重要嘅項目就包括4個醫院項目，總值229.6億港元；涉款約22.5億港元嘅洪水橋及廈村新發展區前期工程、涉款約42.7億港元嘅啟德發展計劃新增嘅區域供冷系統，以及涉款200億港元購置處所提供福利服務等。