按揭轉介公司告前僱員違約　兩被告須於10天內解鎖客戶資料

一間按揭轉介公司於上周一（15日）入稟高院，指控其兩名前僱員違反僱傭合約，將按揭生意秘密轉介予與兩人的親人有關連的同業，並在離職時私自扣起客戶資料，要求兩人賠償。原告公司早前獲法官頒令，強制兩人須在10天內交出公司 WhatsApp密碼，以讓公司可從雲端取回涉及的客戶資訊，而該命令在今天（23日）蓋印作實。

原告為科一物業按揭有限公司，首被告葉高昭是原告前銷售經理、次被告李遠文是原告前客戶經理、第三被告是小飛俠按揭轉介有限公司。

入稟狀指稱，葉、李先後在2015年及2016年加入原告公司，及後分別在2019年8月和10月離職。第三被告與原告同樣從事按揭轉介的生意。葉的母親及李的妻子分別是第三被告的董事和公司秘書，並間接持有第三被告的股份。

原告指稱，原告的一名客戶去年接觸葉，表示需要做樓宇按揭，葉卻將該宗生意轉介給第三被告。該客戶其後就按揭優惠詢問原告，始知葉原來已經離職，而原告才揭發葉擅用原告的客戶資料。而李亦以相同手法，把另一名原告客戶的按揭申請，轉介給另一間與第三被告有「戰略夥伴」關係的公司。同樣地，原告要在接到客戶查詢時才知此事。

此外，原告亦指控葉在離職前，擅自更改用原告手機建立的WhatsApp帳戶密碼，並將儲存於帳戶資料刪除，及阻止把資料上傳至雲端，令原告無法取回客戶資料。原告因此指葉、李違約及違反僱員誠信責任，要求被告賠償原告損失，及禁制被告使用原告的客戶資料，並要強制被告交出WhatsApp密碼。

法官早前在葉、李的同意之下，命令他們在10日內交出有關密碼給原告。此外，法官也禁止第三被告保存或使用從葉、李取得的原告客戶資訊。